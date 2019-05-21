«Осасуна» вернулась в примеру Клуб из Памплоны лидирует в сегунде.

«Осасуна» стала первым клубом сегунды, который обеспечил себе выход в примеры на следующий сезон.

Накануне занимающий третье место «Альбасете» проиграл «Гранаде» (0:1), после чего его отставание от лидиющей «Осасуны» за три тура до окончания чемпионата выросло до десяти очков.

Отметим, что в предыдущий раз «Осасуна» выступала в примере в сезоне-2016/2017, когда также вернулась из сегунды, но не смогла удержаться в сильнейшем дивизионе.

Второе место с шестиочковым отрывом от «Альбасете» занимает «Гранада». А в зоне плей-офф за третью путевку в примеру также располагаются «Мальорка», «Малага» и «Кадис».