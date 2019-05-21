Хави: Не могу взять «Феррари» или лайнер, нужно потренироваться на маленькой лодочке Испанец завершил в Катаре игровую карьеру и там же начнет тренерскую.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хави, накануне завершивший игровую карьеру, объяснил, почему решил начать тренерскую деятельность в Катаре.

«Идея в том, чтобы начать тренировать в Катаре, где меньше давления, чтобы проверить себя и набраться опыта, – приводит EFE слова 39-летнего испанца. – Моя цель – вернуться в Европу, а конкретно – в «Барселону».

Я собираюсь начать карьеру с нуля. Я не могу взять «Феррари» или трансатлантический лайнер. Мне нужно потренироваться на маленькой лодочке или машине, а потом уже спокойно вернуться в «Барселону».

Напомним, Хави выступал за каталонцев с 2008 по 2015 годы, после чего четыре года играл в Катаре за «Аль-Садд». Накануне он провел свой последний матч – в азиатской Лиге чемпионов с «Персеполисом» из Ирана (0:2). Теперь он станет тренером команды.

В составе сборной Испании Хави побеждал на чемпионате мира 2010 года и на двух Евро – в 2008 и 2012 годах.