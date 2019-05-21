Зинченко опубликовал фото с трофеями, которые он выиграл с «Сити» в этом сезоне - Советский спорт
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21 мая 2019 12:03ФутболГичунцев Артур

Зинченко опубликовал фото с трофеями, которые он выиграл с «Сити» в этом сезоне

Украинец стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги минувшего сезона, а также выразил слова благодарности болельщикам «горожан».

«Это был удивительный сезон. Я хотел бы сказать спасибо за поддержку! Я люблю всех вас», – написал Зинченко в своем Instagram.

В завершившемся сезоне 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил один гол и отдал пять голевых передач.

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It’s been such an amazing season for us 🔵 I would ~* to say just THANK YOU SO MUCH for your massive support ! I love you all❤️ @mancity

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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