Игроки «Арсенала» получат 10 миллионов фунтов в случае победы в Лиге Европы

«Арсенал» заплатит игрокам команды дополнительные бонусы в случае победы в Лиге Европы.
По информации The Daily Mail, общая сумма выплат составит десять миллионов фунтов. При этом игроки получат неодинаковые бонусы: от 100 тысяч до 500.
Напомним, финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.
В случае завоевания трофея «канониры», занявшие пятое место в премьер-лиге, получат право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
Отметим, что «Арсенал» дважды завоевывал европейские трофеи: в 1970 году – Кубок ярмарок и в 1994 году – Кубок обладателей кубков.
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