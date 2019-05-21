Игроки «Арсенала» получат 10 миллионов фунтов в случае победы в Лиге Европы В финале турнире в Баку «Арсенал» сыграет с «Челси».

«Арсенал» заплатит игрокам команды дополнительные бонусы в случае победы в Лиге Европы.

По информации The Daily Mail, общая сумма выплат составит десять миллионов фунтов. При этом игроки получат неодинаковые бонусы: от 100 тысяч до 500.

Напомним, финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

В случае завоевания трофея «канониры», занявшие пятое место в премьер-лиге, получат право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что «Арсенал» дважды завоевывал европейские трофеи: в 1970 году – Кубок ярмарок и в 1994 году – Кубок обладателей кубков.