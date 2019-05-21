В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ - Советский спорт
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21 мая 2019 12:26ФутболГичунцев Артур

В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ

Такой информацией располагает издание El Chiringuito.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен решил присоединиться к мадридскому «Реалу».

Согласно источнику, игрок сборной Дании уже согласовал условия личного контракта. О его трансфере испанский клуб объявит после финала Лиги чемпионов, где «шпорам» предстоит 1 июня поединок с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что Эриксен привлек внимание «Ювентуса» и «Барселоны».

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел на клубном уровне 50 матчей, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач.

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