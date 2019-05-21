В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен решил присоединиться к мадридскому «Реалу».
Согласно источнику, игрок сборной Дании уже согласовал условия личного контракта. О его трансфере испанский клуб объявит после финала Лиги чемпионов, где «шпорам» предстоит 1 июня поединок с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось, что Эриксен привлек внимание «Ювентуса» и «Барселоны».
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел на клубном уровне 50 матчей, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач.
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