РПЛ: Все российские участники еврокубков прошли процедуру лицензирования УЕФА - Советский спорт
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21 мая 2019 13:23ФутболЗибрак Артем

РПЛ: Все российские участники еврокубков прошли процедуру лицензирования УЕФА

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал о том, что 34 клуба уже прошли процедуру лицензирования для участия в РПЛ и ФНЛ.

- Состоялась процедура лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ. Было подано 44 заявки. Не прошли лицензирование 10 клубов, в основном представители ПФЛ. У них есть возможность подать апелляцию. Все клубы РПЛ прошли лицензирование без серьезных замечаний. Лицензирование УЕФА прошли все клубы, которые могут выйти в еврокубки.

В не прошедших клубах не подтверждены бюджеты, поскольку пока неизвестно, останутся ли они в ПФЛ, или попадут в ФНЛ по спортивному принципу, - сказал Сафонов.

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