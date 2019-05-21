Руслан Нигматуллин: Все кубковые успехи «Локо» связаны с Семиным - Советский спорт
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21 мая 2019 13:33ФутболГичунцев Артур

Руслан Нигматуллин: Все кубковые успехи «Локо» связаны с Семиным

Специалист выигрывал Кубок России у руля красно-зеленых пять раз.

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался в адрес главного тренера красно-зеленых Юрия Семина в преддверии финала Кубка России.

Напомним, 22 мая столичный клуб сыграет с «Уралом». Встреча за трофей пройдет в Самаре и стартует в 18.15 мск.

«Конечно, все кубковые успехи связаны с Семиным. Именно он главный кубковый боец. Заряжал команду боевым духом. Игроки менялись, а результат оставался. С разным составом, в разное время Семин выигрывал», – цитирует Нигматуллина телеканала «360».

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