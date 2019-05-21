Руслан Нигматуллин: Все кубковые успехи «Локо» связаны с Семиным

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался в адрес главного тренера красно-зеленых Юрия Семина в преддверии финала Кубка России.
Напомним, 22 мая столичный клуб сыграет с «Уралом». Встреча за трофей пройдет в Самаре и стартует в 18.15 мск.
«Конечно, все кубковые успехи связаны с Семиным. Именно он главный кубковый боец. Заряжал команду боевым духом. Игроки менялись, а результат оставался. С разным составом, в разное время Семин выигрывал», – цитирует Нигматуллина телеканала «360».
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