Матейс де Лигт: Хотел бы вновь оказаться в одной команде с де Йонгом

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт рассказал о планах на будущее, отметив, что надеется вновь оказаться в одной команде с полузащитником сборной Голландии Френки де Йонгом.
Напомним, ранее последний покинул «Аякс» и перешел в «Барселону» за 70 млн евро.
«Френки провел отличный сезон. Он заслужил контракт с «Барселоной».
Я хотел бы вновь оказаться с ним в одной команде, но на данный момент я не знаю, что ждет меня в будущем», – приводит слова де Лигта Voletbalprimeur.
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