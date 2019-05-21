Матейс де Лигт: Хотел бы вновь оказаться в одной команде с де Йонгом - Советский спорт
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21 мая 2019 13:51ФутболГичунцев Артур

Матейс де Лигт: Хотел бы вновь оказаться в одной команде с де Йонгом

По информации СМИ, за де Лигта ведут борьбу «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ».

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт рассказал о планах на будущее, отметив, что надеется вновь оказаться в одной команде с полузащитником сборной Голландии Френки де Йонгом.

Напомним, ранее последний покинул «Аякс» и перешел в «Барселону» за 70 млн евро.

«Френки провел отличный сезон. Он заслужил контракт с «Барселоной».

Я хотел бы вновь оказаться с ним в одной команде, но на данный момент я не знаю, что ждет меня в будущем», – приводит слова де Лигта Voletbalprimeur.

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