«Арсенал» объявил, что Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы - Советский спорт
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21 мая 2019 13:57ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» объявил, что Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы

Армянский полузащитник не сыграет с «Челси».

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит с командой в Баку на финал Лиги Европы с «Челси», сообщает официальный сайт «канониров».

«Мы тщательно изучили все варианты включения Мики в состав команды, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей приняли совместное решение о том, что он не отправится в поездку.

Мы обратились в УЕФА, выразив глубокую озабоченность по этому вопросу. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря с точки зрения перспектив команды.

Мы также расстроены из-за того, что игрок пропустит крупное событие из-за таких обстоятельств, поскольку подобное очень редко случается в карьере футболистов.

Мики продолжит участвовать в подготовке команды до ее отъезда в Баку», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей.

Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.

В нынешнем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе Лиги Европы с «Карабахом». На этот матч 30-летний армянин также не летал.

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