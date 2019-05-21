Генрих Мхитарян – о пропуске финала Лиги Европы: Мне очень больно Игрок не сыграет в Баку по решению руководства клуба.

Хавбек лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян оставил запись в своем Instagram после новости о том, что он не сыграет с «Челси» в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.

«Это было непростое решение. Не каждый день выдается возможность сыграть в матче такого масштаба. Мне очень больно! Но я все равно буду болеть за своих партнеров. «Арсенал», давайте привезем трофей домой», – написал армянский футболист.

Напомним, в начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей.

Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.

В нынешнем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе Лиги Европы с «Карабахом». На этот матч 30-летний армянин также не летал.