Около 10 тысяч болельщиков поддержат «Локомотив» в финале Кубка России В Самаре 22 мая пройдет финал Кубка России по футболу.

«Локомотив» на матче с «Уралом» в финале Кубка России поддержат около 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

Стадион «Самара-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Напомним, два года назад «Локомотив» также играл с «Уралом» в финале Кубка России и одержал победу (2:0).

Матч «Локомотив» - «Урал» состоится завтра, 22 мая, в 17:55 по московскому времени.