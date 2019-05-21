Около 10 тысяч болельщиков поддержат «Локомотив» в финале Кубка России - Советский спорт
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21 мая 2019 14:44ФутболСметанникова Дарья

Около 10 тысяч болельщиков поддержат «Локомотив» в финале Кубка России

В Самаре 22 мая пройдет финал Кубка России по футболу.

«Локомотив» на матче с «Уралом» в финале Кубка России поддержат около 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

Стадион «Самара-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Напомним, два года назад «Локомотив» также играл с «Уралом» в финале Кубка России и одержал победу (2:0).

Матч «Локомотив» - «Урал» состоится завтра, 22 мая, в 17:55 по московскому времени.

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