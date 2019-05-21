«Ахмат» сообщил об уходе Мохаммади по окончании сезона

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о скором уходе защитника Милада Мохаммади.
«Милад точно покинет «Ахмат» летом», – сказал Айдамиров для Sport24.ru.
Напомним, Мохаммади провел за грозненский клуб 81 матч, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Его контракт истекает этим летом. По слухам, им интересуется «Зенит».
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