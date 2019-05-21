Фанаты «Интера» потребовали уволить Спаллетти

Фанаты миланского «Интера» потребовали от руководства уволить главного тренера команды Лучано Спаллетти.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, болельщики недовольны работой бывшего наставника «Зенита» и запустили акцию в соцсетях с хэштегом #SpallettiOut.
Напомним, итальянец возглавил «Интер» летом 2017 года. На данный момент его команда занимает 4-е место в таблице серии А.
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