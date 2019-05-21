Линекер – о пропуске Мхитаряном финала ЛЕ: О господи Сегодня стало известно, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о пропуске Мхитаряном финала Лиги чемпионов словами: «О господи».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

Напомним, что в начале 90-х у Азербайджана и Баку возник вооруженный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Любому человеку, кто посещал Нагорно-Карабахскую республику запрещено бывать в Баку.

30-летний армянин Мхитарян в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Арсенал», в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.