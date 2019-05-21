Хавбек «Бенфики» Фелиш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Два топ-клуба поборются за 19-летнего португальского футболиста.

Руководство «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» начало переговоры с «Бенфикой» о трансфере полузащитника Жоау Фелиша. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Record.

По информации издания, английский клуб готов отдать за Фелиш 105 млн фунтов. «Атлетико» видит в 19-летнем португальце замену Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании сезона.

Контракт Фелиша с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 43 матча за португальский клуб, в которых забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.