Хавбек «Бенфики» Фелиш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико»

Руководство «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» начало переговоры с «Бенфикой» о трансфере полузащитника Жоау Фелиша. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Record.
По информации издания, английский клуб готов отдать за Фелиш 105 млн фунтов. «Атлетико» видит в 19-летнем португальце замену Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании сезона.
Контракт Фелиша с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 43 матча за португальский клуб, в которых забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.
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