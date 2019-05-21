Дмитрий Булыкин: Уверен, Семин сможет настроить «Локомотив» на финал Кубка России

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий перед финалом Кубка России.
Завтра, 22 мая, красно-зеленые сыграют с «Уралом» в матче за трофей. Встреча пройдет в Самаре и стартует в 18.15 мск.
«В этом году у «Локомотива» хорошие шансы на победу. Два года назад был уже такой финал, поэтому это тоже должно быть на стороне «Локомотива» чисто психологически.
Понятно, что у «Урала» будут реваншистские настроения, но я считаю, что «Локомотив» может взять еще один трофей. Зная Юрия Палыча, уверен, что он сможет настроить правильно команду на этот финал, а как он пройдет, это, конечно, никому не известно», – цитирует Булыкина телеканал «360».
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