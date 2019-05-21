Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

До Погба обладателем капитанской команды был защитник «красных дьяволов» Антонио Валенсия. Но он покидает английский клуб.
Своим решением главный тренер пытается положить конец слухам в отношении Погба, предоставив ему больше обязанностей на поле, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ESPN.
Ранее сообщалось, что чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции близок к переходу в мадридский «Реал», который был готов заплатить за Погба 150 миллионов евро.
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