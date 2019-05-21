Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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21 мая 2019 16:14ФутболСпирин Дмитрий

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер намерен сделать полузащитника Поля Погба капитаном команды.

До Погба обладателем капитанской команды был защитник «красных дьяволов» Антонио Валенсия. Но он покидает английский клуб.

Своим решением главный тренер пытается положить конец слухам в отношении Погба, предоставив ему больше обязанностей на поле, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ESPN.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции близок к переходу в мадридский «Реал», который был готов заплатить за Погба 150 миллионов евро.

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