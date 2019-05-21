Дидье Дешам: Мое будущее связано со сборной Франции

«Ювентус»? Мое будущее связано со сборной Франции», - приводит слова Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, ранее с поста главного тренера туринцев ушел Массимилиано Аллегри.
Дешам ранее выступал за «Ювентус» в качестве игрока и тренировал команду в серии B.
Летом 2018 года Дидье Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.
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