«Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к игрокам «Севильи» Два футболиста испанской команды могут продолжить карьеру в чемпионате России.

«Спартак» проявляется интерес к защитнику Даниэлу Каррису, а «Локомотив» - к форварду Алейшу Видалу. Оба футболиста принадлежат «Севилье». Об этом сообщает ABC de Sevilla.

По информации издания, клубы ведут переговоры по поводу трансферов. Однаки сами футболисты хотят остаться в Испании.

30-летний Каррис в минувшем сезоне провел за «Севилью» 38 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с командой истекает летом 2020 года.

29-летний Видаль провел 21 матч, сделав три голевые передачу. Его соглашение с «Севильей» истекает в 2022 году.