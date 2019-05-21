Динияр Билялетдинов – о матче «Локомотив» – «Урал»: Финалы всегда непредсказуемы Встреча состоится завтра, 22 мая и пройдет в Самаре. Начало поединка – 18.15 мск.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался перед матчем столичного клуба с «Уралом» в финале Кубка России.

«На бумаге «Локомотив» выглядит более приемлемо в качестве потенциального победителя Кубка России. Но подчеркну, что это финальный матч, где возможно все: нервы, ошибки, нестандартные ситуации. Все это будет влиять на ход матча. И именно поэтому финалы всегда непредсказуемы.

Я не знаю, какие задачи были поставлены перед командой. Но думаю, что первостепенной целью было попадание в зону Лиги чемпионов. И эта задача еще не решена. При этом победа в Куке России тоже дает право поучаствовать в еврокубках. В общем, важно и то, и то. Если «Локомотиву» удастся завоевать кубок и взять серебряные медали РПЛ, то этот сезон, безусловно, будет для них успешным», – цитирует Билялетдинова Sportbox.