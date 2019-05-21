Равиль Сабитов: Семин голоден до трофеев

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов поделился ожиданиями от финала Кубка России, который состоится 22 мая в Самаре.
«Бесспорно, «Локомотив» – фаворит. Но будет интересно последить за интригой, сможет ли Парфенов выиграть Кубок России второй раз подряд после успеха с «Тосно». «Урал» в последнем туре чемпионата оказался для «Локомотива» очень сложным соперником. Как мы знаем, железнодорожники борются за второе место, и команде Юрия Семина обязательно нужны очки, тем более против более слабых на бумаге соперников. Но это не значит, что «Локомотив» будет выигрывать такие матчи на сто процентов, ведь футбол – вещь непредсказуемая.
По большому счету, я не ожидал, что «Локомотив» в конце сезона будет бороться на два фронта. Но Семин голоден до трофеев и хочет продолжать завоевывать различные титулы. Мы все восхищаемся стремлением Гвардиолы, но и Семин не успокаивается в хорошем смысле слова после множества выигранных трофеев», - цитирует Сабитова «Евро-футбол».
Напомним, два года назад «Локомотив» также играл с «Уралом» в финале Кубка России и одержал победу (2:0).
Матч «Локомотив» - «Урал» состоится завтра, 22 мая, в 17:55 по московскому времени.
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