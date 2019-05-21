Вячеслав Колосков: Решение по Мхитаряну – просто человеческая глупость

Руководство «Арсенала» приняло решение не брать Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет 29 мая в Баку.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение руководства «Арсенала».
«Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские и украинские клубы на всех соревнованиях.
Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.
Напомним, в начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей. Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.
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