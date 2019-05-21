В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ - Советский спорт
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21 мая 2019 18:49ФутболСметанникова Дарья

В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ

Армянский полузащитник «Арсенала» не примет участия в финале Лиги Европы из-за конфликта его страны с Азербайджаном.

Представитель Ассоциации футбола Азербайджана прокомментировал решение «Арсенала» не брать Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет 29 мая в Баку.

«Мы очень сожалеем. Это необоснованное решение, которое, как мы понимаем, было принято коллективно «Арсеналом», футболистом и его семьей.

Мы признаем право принимать личное решение не ехать в Баку. Но хотелось бы подтвердить, что, Азербайджан предоставил все необходимые гарантии, требуемые ФИФА для обеспечения личной безопасности Мхитаряна.

Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставляемых Азербайджаном.

За последнее десятилетие большое количество армянских спортсменов приняли участие в различных международных мероприятиях в Азербайджане без каких-либо проблем.

Однако мы считаем, что это печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого великолепного матча. Мы с нетерпение ждем возможности поприветствовать обе команды в Баку в ближайшее время», - приводит слова представителя Азербайджанской ассоциации футбола Daily Mail.

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