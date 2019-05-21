Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото)

Во вторник полузащитник Кристиан Пулишич был представлен в качестве игрока «Челси». Последние три сезона 20-летний вингер выступал за дортмундскую «Боруссию».
Пулишич был приобретен «Челси» еще прошлой зимой. Однако руководство «синих» дало футболисту доиграть сезон в «Боруссии» на правах аренды.
Трансфер Пулишича обошелся лондонскому клубу в 64 млн евро. Он стал самым дорогим американским футболистом в истории.
В минувшем сезоне Пулишич провел 30 матчей за «Боруссию», в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.
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