Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото) - Советский спорт
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21 мая 2019 18:58ФутболСметанникова Дарья

Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото)

Американец попозировал с футболкой «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Во вторник полузащитник Кристиан Пулишич был представлен в качестве игрока «Челси». Последние три сезона 20-летний вингер выступал за дортмундскую «Боруссию».

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More to come... 😉 @cmpulisic #CFC #Chelsea

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Пулишич был приобретен «Челси» еще прошлой зимой. Однако руководство «синих» дало футболисту доиграть сезон в «Боруссии» на правах аренды.

Трансфер Пулишича обошелся лондонскому клубу в 64 млн евро. Он стал самым дорогим американским футболистом в истории.

В минувшем сезоне Пулишич провел 30 матчей за «Боруссию», в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

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