Унаи Эмери: Шанс попасть в Лиге чемпионов – важен, но главное для нас – завоевать - Советский спорт
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21 мая 2019 19:26Футбол

Унаи Эмери: Шанс попасть в Лиге чемпионов – важен, но главное для нас – завоевать

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги Европы с «Челси».

- Шанс попасть в Лиге чемпионов – тоже важен, но главное для нас - завоевать трофей. «Челси» выиграл его несколько лет назад, я это делал с «Севильей», хоть это было сложно. Моя цель - донести до игроков и болельщиков, что мы хотим играть в таких особенных матчах и испытывать эти особенные чувства. Получайте удовольствие от этих 90 минут - или больше, если будет дополнительное время и пенальти, - приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на пути к финалу «Арсенал» поочередно обыграл БАТЭ (0:1, 3:0), «Ренн» (1:3, 3:0), «Наполи» (1:0, 2:0) и «Валенсию» (3:1, 4:2).

Добавим, что финальный матч европейского турнира состоится 29 мая в Баку. Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» и начнется в 22:00 (мск).

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