Унаи Эмери: Мы должны уважать решение Мхитаряна Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал решение полузащитника Генриха Мхитаряна пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси».

- Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны уважать его. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку, - цитирует Эмери официальный сайт клуба.

Напомним, Генрих Мхитарян принял решение не лететь с командой в Баку из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Матч состоится 29 мая.