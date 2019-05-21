Унаи Эмери: Мы должны уважать решение Мхитаряна

- Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны уважать его. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку, - цитирует Эмери официальный сайт клуба.
Напомним, Генрих Мхитарян принял решение не лететь с командой в Баку из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.
Матч состоится 29 мая.
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