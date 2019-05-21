Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки - Советский спорт
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21 мая 2019 19:46ФутболСпирин Дмитрий

Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);

Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

Кубок Америки стартует 14 июня в Бразилии.

Напомним, аргентинцы на двух последних Кубках Америки (2015 и 2016 годов) доходили до финала, но оба раза уступили команде Чили.

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