Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Динамо» Московские клубы «Спартак» и «Динамо» претендуют на защитника «Ахмата» и сборной Ирана Милада Мохаммади.

«Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское «Динамо» (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений», - цитирует ТАСС представителя футбольного агентства, с которым сотрудничает игрок.

Контракт Мохаммади с «Ахматом» истекает по завершении текущего сезона.

Мохаммади перешел в «Ахмат» из иранского клуба «Рах Ахан» в 2016 году. В составе грозненского клуба игрок провел 79 матчей, забив три мяча.