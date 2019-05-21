Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Динамо»

«Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское «Динамо» (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений», - цитирует ТАСС представителя футбольного агентства, с которым сотрудничает игрок.
Контракт Мохаммади с «Ахматом» истекает по завершении текущего сезона.
Мохаммади перешел в «Ахмат» из иранского клуба «Рах Ахан» в 2016 году. В составе грозненского клуба игрок провел 79 матчей, забив три мяча.
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