«Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда - Советский спорт
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21 мая 2019 21:07ФутболСпирин Дмитрий

«Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба.

«Челси» обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов.

Обе стороны получили решение суда. Сообщается, что «Челси» не намерен подавать апелляцию.

Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был уволен за год до истечения срока соглашения.

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