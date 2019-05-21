«Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда

«Челси» обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов.
Обе стороны получили решение суда. Сообщается, что «Челси» не намерен подавать апелляцию.
Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был уволен за год до истечения срока соглашения.
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