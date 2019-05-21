«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем Руководство «Ювентуса» достигло предварительного соглашения о контракте с хавбеком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как сообщает Sky Sport Italia, сербский полузащитник дал предварительное согласие на переход в туринскую команду. Теперь представителям «Ювентуса» предстоят непростые переговоры с президентом римского клуба Клаудио Лотито.

Как отмечает издание, руководство туринской команды рассчитывает на то, что цена за трансфер 24-летнего серба, для которого минувший сезон в серии А сложился не очень удачно, будет ниже 100 миллионов евро, запрошенных боссом «Лацио» за хавбека летом прошлого года.

Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.

Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.