Варан планирует остаться в «Реале» Защитник «Реала» Рафаэль Варан не планирует менять клуб в летнее трансферное окно.

«Я буду играть за «Реал» и в следующем сезоне. Уверен, нас снова ждут яркие эмоции.

В минувшем сезоне мы старались, боролись, винить нам некого. Но в определенные моменты нам действительно не хватало искры», - цитирует Варана Marca.

Рафаэль играет за мадридский клуб с 2011 года.

В прошедшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице примеры.