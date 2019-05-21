Варан планирует остаться в «Реале» - Советский спорт
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21 мая 2019 22:07ФутболСпирин Дмитрий

Варан планирует остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не планирует менять клуб в летнее трансферное окно.

«Я буду играть за «Реал» и в следующем сезоне. Уверен, нас снова ждут яркие эмоции.

В минувшем сезоне мы старались, боролись, винить нам некого. Но в определенные моменты нам действительно не хватало искры», - цитирует Варана Marca.

Рафаэль играет за мадридский клуб с 2011 года.

В прошедшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице примеры.

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