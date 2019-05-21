Варан планирует остаться в «Реале»

«Я буду играть за «Реал» и в следующем сезоне. Уверен, нас снова ждут яркие эмоции.
В минувшем сезоне мы старались, боролись, винить нам некого. Но в определенные моменты нам действительно не хватало искры», - цитирует Варана Marca.
Рафаэль играет за мадридский клуб с 2011 года.
В прошедшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице примеры.
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