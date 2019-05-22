Полузащитник «Зволле» может стать игроком «Краснодара»

Атакующий полузащитник «Зволле» Юнес Намли может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 24-летнего датчанина заинтересован «Краснодар».
Агент футболиста Ревьен Канхай подтвердил интерес российского клуба к Намли.
«Мы общаемся с «Краснодаром», как и с другими клубами. Переход в российский клуб был бы прекрасным шагом для Намли. «Краснодар» - большой клуб. В настоящее время они занимают третье место в чемпионате России. А это значит, что в следующем сезоне они выступают в Лиге чемпионов. Для Юнеса это прекрасная возможность проявить себя», - цитирует агента Voetbal International.
Кроме «Краснодара» к Намли проявляли интерес «Аякс» и «Фейенорд» Однако «Краснодар» близок к тому, чтобы выиграть борьбу за 24-летнего датского полузащитника.
В минувшем сезоне Намли провел 33 матча за «Зволле» в чемпионате Голландии, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.
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