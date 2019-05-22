Источник: Конте подписал предварительный контракт с «Интером» - Советский спорт
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22 мая 2019 10:33ФутболГичунцев Артур

Источник: Конте подписал предварительный контракт с «Интером»

Об этом сообщил известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте близок к возобновлению карьеры.

Согласно источнику, 49-летний итальянец станет новым главным тренером миланского «Интера». На этом посту он сменит Лучано Спаллетти.

Отмечается, что специалист уже подписал предварительное соглашение с клубом и будет получать 10 млн евро в год.

Напомним, последним клубом Конте был лондонский «Челси», с которым он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок страны, после чего был уволен по решению руководства.

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