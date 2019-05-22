«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича - Советский спорт
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22 мая 2019 11:01ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации Daily Record, «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Ивана Ракитича. Каталонский клуб заинтересован в продаже 31-летнего хорватского полузащитника, так как «Барселоне» необходимы деньги для своих покупок этим летом.

«Барселона» собирается получить за переход Ракитича 55 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере хорвата заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

Напомним, что Ракитич выступает в «Барселоне» с 2014 года. За это время он провел 267 матчей и забил 34 мяча. В составе каталонского клуба Ракитич четыре раза становился чемпионом Испании и один раз выигрывал Лигу чемпионов.

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