Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов - Советский спорт
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22 мая 2019 11:08ФутболГичунцев Артур

Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов

Встреча состоится сегодня, 22 мая, и стартует в 18.15 мск.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий перед матчем с «Уралом» в финале Кубка России.

«Кубок – это турнир, поправить в котором уже ничего невозможно. Есть один матч, и его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечном итоге добиваешься результата, догоняешь впереди идущие команды, то здесь – нет. Есть одна игра, и нужно быть здесь (в ней) самым сильным. Поэтому матчи всегда проходят в бескомпромиссной борьбе и получаются очень интересными.

Для нас этот турнир очень важен, второй титул после чемпионов, но он для всех важен», – цитирует Семина пресс-служба сборной России.

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