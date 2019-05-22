Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий перед матчем с «Уралом» в финале Кубка России.
«Кубок – это турнир, поправить в котором уже ничего невозможно. Есть один матч, и его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечном итоге добиваешься результата, догоняешь впереди идущие команды, то здесь – нет. Есть одна игра, и нужно быть здесь (в ней) самым сильным. Поэтому матчи всегда проходят в бескомпромиссной борьбе и получаются очень интересными.
Для нас этот турнир очень важен, второй титул после чемпионов, но он для всех важен», – цитирует Семина пресс-служба сборной России.
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