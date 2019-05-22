Влашич улетел в Загреб в преддверии матча с «Крыльями Советов» Хорватский полузащитник ЦСКА получил травму в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Российский гимнаст Николай Куксенков выложил в инстаграм совместное фото с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

«Николай Куксенков и Никола Влашич. Два армейца на одном борту в Загреб», - написал гимнаст.

Ранее ЦСКА сообщил, что решение об участие Влашича в заключительном матче РПЛ сезона-2018/19 с «Крыльями Советов» будет принято накануне игры. Встреча состоится 26 мая в Москве.

Напомним, что ЦСКА после 29 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Спартака» на одно очко.