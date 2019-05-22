Влашич улетел в Загреб в преддверии матча с «Крыльями Советов»

Российский гимнаст Николай Куксенков выложил в инстаграм совместное фото с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
«Николай Куксенков и Никола Влашич. Два армейца на одном борту в Загреб», - написал гимнаст.
Ранее ЦСКА сообщил, что решение об участие Влашича в заключительном матче РПЛ сезона-2018/19 с «Крыльями Советов» будет принято накануне игры. Встреча состоится 26 мая в Москве.
Напомним, что ЦСКА после 29 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Спартака» на одно очко.
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