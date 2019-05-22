Дмитрий Парфенов: В Кубке России есть один победитель. Это тяжелый турнир Встреча состоится сегодня, 22 мая, и стартует в 18.15 мск.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал комментарий перед матчем с «Локомотивом» в финале Кубка России.

«Есть первенство, чемпионат – длинный турнир, длинная дистанция, где есть чемпион, обладатель второго и третьего места. В Кубке есть один победитель. Это тяжелый турнир.

Я какой-то недооценки (у футболистов «Урала») не вижу. Мы играем с действующим чемпионом (чемпионом сезона-2017/18), это один из примеров», – цитирует Парфенова пресс-служба РПЛ.