«Локомотив» и «Урал» определились с формой на финал Кубка России (фото) - Советский спорт
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22 мая 2019 12:00ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» и «Урал» определились с формой на финал Кубка России (фото)

Поединок пройдет в Самаре.

Московский «Локомотив» сыграет против «Урала» в красной форме, а игроки уральского клуба выйдут на поле в белых футболках.

Напомним, встреча состоится сегодня, 22 мая, и стартует в 18.15 мск.

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