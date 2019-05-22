Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото)

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Торгана Азара.
Контракт футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года. По информации transfermarkt, стоимость трансфера составила 45 млн евро.
В минувшем сезоне 26-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.
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