Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото) - Советский спорт
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22 мая 2019 12:25ФутболСметанникова Дарья

Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото)

Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Торгана Азара.

Контракт футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года. По информации transfermarkt, стоимость трансфера составила 45 млн евро.

В минувшем сезоне 26-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.

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