СМИ: «Галатасарай» проявляет интерес к Влашичу - Советский спорт
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22 мая 2019 12:46ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Галатасарай» проявляет интерес к Влашичу

Хавбек армейцев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает турецкая газета Takvim, «Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону».

Сообщается, что турецкий клуб рассматривает кандидатуру Влашича на замену Юнеса Бельянды, который может покинуть клуб летом.

Напомним, что летом у Влашича истекает арендное соглашение с ЦСКА. В составе армейцев 21-летний хорват в этом сезоне провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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