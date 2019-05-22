СМИ: «Галатасарай» проявляет интерес к Влашичу

Как сообщает турецкая газета Takvim, «Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону».
Сообщается, что турецкий клуб рассматривает кандидатуру Влашича на замену Юнеса Бельянды, который может покинуть клуб летом.
Напомним, что летом у Влашича истекает арендное соглашение с ЦСКА. В составе армейцев 21-летний хорват в этом сезоне провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
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