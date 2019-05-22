Азар – о переходе в дортмундскую «Боруссию»: Это топ-клуб с невероятными болельщиками «Боруссия» из Дортмунда сообщила в среду о трансфере полузащитника Торгана Азара из одноименного клуба из Менхенгладбаха.

Бельгийский футболист Торган Азар прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боруссию».

«Спасибо менхенгладбахской «Боруссии» за прекрасные пять лет и замечательные воспоминания. Сейчас настал идеальный момент, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Я горд перейти в дортмундскую «Боруссию». Это топ-клуб с невероятными болельщиками», - цитирует Азара пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 26-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.