Азар – о переходе в дортмундскую «Боруссию»: Это топ-клуб с невероятными болельщиками

Бельгийский футболист Торган Азар прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боруссию».
«Спасибо менхенгладбахской «Боруссии» за прекрасные пять лет и замечательные воспоминания. Сейчас настал идеальный момент, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Я горд перейти в дортмундскую «Боруссию». Это топ-клуб с невероятными болельщиками», - цитирует Азара пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 26-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.
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