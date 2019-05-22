«Манчестер Юнайтед» в рекордные сроки продал все абонементы на следующий сезон - Советский спорт
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22 мая 2019 13:48ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» в рекордные сроки продал все абонементы на следующий сезон

Минувший чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на шестом месте в турнирной таблице.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» уже реализовал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон. Это является рекордным сроком для английского клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне команда Оле-Гуннара Сульшера заняла лишь шестое место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов «манкунианцы» в ¼ финала проиграли «Барселоне».

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