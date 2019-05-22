«Манчестер Юнайтед» в рекордные сроки продал все абонементы на следующий сезон

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» уже реализовал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон. Это является рекордным сроком для английского клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне команда Оле-Гуннара Сульшера заняла лишь шестое место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов «манкунианцы» в ¼ финала проиграли «Барселоне».
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