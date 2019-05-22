«Барселона» нашла замену Суаресу в «Арсенале» - Советский спорт
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22 мая 2019 13:49ФутболГичунцев Артур

«Барселона» нашла замену Суаресу в «Арсенале»

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «Барселоны» продолжает работу по усилению состава в летнее межсезонье.

Согласно источнику, каталонский клуб по-прежнему претендует на форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

Отмечается, что наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде хочет пригласить еще одного левого защитника, а также усилить атаку.

«Барселона», как пишет источник, отказалась от аренды Луки Йовича из «Айнтрахта» и хочет пригласить нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. В качестве замены клуб рассматривает Родриго из «Валенсии». Ожидается, что один из них займет место Луиса Суареса, а сам уругваец может покинуть клуб этим летом.

Добавим, что ранее чемпион Испании оформил трансфер полузащитника «Аякса» Френки де Йонга за 70 млн евро.

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