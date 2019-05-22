Датский полузащитник Намли официально стал игроком «Краснодара» (фото) - Советский спорт
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22 мая 2019 14:15ФутболГичунцев Артур

Датский полузащитник Намли официально стал игроком «Краснодара» (фото)

Об этом информирует клубная пресс-служба.

Полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение 24-летнего хавбека в силе до 2023 года.

«В Зволле талант этого креативного футболиста, способного сыграть практически на любой позиции в средней линии и на обоих флангах нападения, раскрылся в полной мере.

Обладающий хорошим дриблингом, умеющий как отдать тонкий пас, так и самостоятельно завершить атаку игрок за два сезона забил 11 мячей и стал автором 18 результативных передач партнерам», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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