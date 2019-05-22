Иван Ракитич: «Интер»? Никогда не думал об уходе из «Барселоны» Ранее сообщалось, что хорватский футболист отправится в чемпионат Италии этим летом.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на слухи о возможном трансфере в миланский «Интер».

«Не знаю, почему журналисты связывают мое имя с этим клубом. Да, это отличная команда, но сейчас я нахожусь там, где и хочу быть.

Уважаю остальные клубы, но я никогда не думал об уходе из «Барселоны», – цитирует игрока Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник провел во всех турнирах 53 матча, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

По слухам, Ракитич может переехать в серию А, поскольку руководство «Барселоны» не собирается продлевать с ним контракт.