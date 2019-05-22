Симеоне хочет видеть Нереса в «Атлетико» - Советский спорт
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22 мая 2019 15:36ФутболСпирин Дмитрий

Симеоне хочет видеть Нереса в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» летом 2019 года попытается подписать вингера «Аякса» Давида Нереса.

По информации AS, в покупке игрока особенно заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

В сезоне-2018/19 Давид Нерес провел за «Аякс» 50 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 15 голевых передач.

Пока неизвестно, какова может быть трансферная стоимость футболиста, но интерес со стороны других топ-клубов может увеличить цену Нереса.

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