Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар» - Советский спорт
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22 мая 2019 15:43ФутболСпирин Дмитрий

Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар»

Полузащитник Юнес Намли прокомментировал свой переход в «Краснодар» из голландского клуба «Зволле».

«Очень доволен переходом. «Краснодар» – большой и прекрасный клуб.

Здесь я могу дальше развиваться как игрок и стать лучше. Правильный клуб в правильное время.

Благодарю «Зволле» и фанатов за замечательную поддержку, а агентство Forza Sports Group – за такую возможность. С нетерпением жду первых минут в футболке «Краснодара», – сказал Намли.

В 72 матчах за «Зволле» Нампли забил 11 мячей и отдал 18 голевых передач.

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DONE DEAL!!! Younes Namli makes a big transfer to FC Krasnodar! The 24-year old midfielder comes over from PEC Zwolle and signs a great 4-year deal in Russia. Daan Kramp: “This is a fantastic club with one of the best facilities I have seen. Sportive wise it’s a good step for Younes because he is going to play in a strong league and he has a big chance to play Champions League next season. Financially this is of course also a very good step.” Younes Namli: “I am very happy with this transfer. FC Krasnodar is a big and beautiful club. At this club I can develop myself further and become a better player, it’s the right club at the right time. I want to thank PEC Zwolle and all the fans for the great support and I want to thank Forza Sports Group for this fantastic opportunity. I am looking forward to my first minutes in the shirt of FC Krasnodar!” Congratulations @younesnamli and good luck in Russia! #transfer #fckrasnodar #forzasportsgroup

Публикация от Forza Sports Group (@forzasportsgroup)

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