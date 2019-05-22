Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар» Полузащитник Юнес Намли прокомментировал свой переход в «Краснодар» из голландского клуба «Зволле».

«Очень доволен переходом. «Краснодар» – большой и прекрасный клуб.

Здесь я могу дальше развиваться как игрок и стать лучше. Правильный клуб в правильное время.

Благодарю «Зволле» и фанатов за замечательную поддержку, а агентство Forza Sports Group – за такую возможность. С нетерпением жду первых минут в футболке «Краснодара», – сказал Намли.

В 72 матчах за «Зволле» Нампли забил 11 мячей и отдал 18 голевых передач.