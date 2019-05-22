Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к геям.
«Футбольные стадионе нельзя назвать гостеприимным местом для гомосексуалистов. Там часто поют гомофобные песни, что неприемлемо.
Многим людям требуется смелость, чтобы совершить каминг-аут. Ты должен быть настоящим другом, и пойти на многое, чтобы твой партнер по команде чувствовал себя нормально и мог рассказать о своей ориентации.
Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, то не все игроки сборной Франции его поддержат, но я буду.
Нужно постоянно повторять, что гомофобия – настоящее преступление. Футбол – великолепный вид спорта. Нельзя соглашаться с гомофобным имиджем игры», – рассказал француз в интервью ЛГБТ- журналу Têtu.
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Двое наших – в финале Кубка Стэнли! Как Тарасенко и Барбашев отметили победу сборной«Блюзмены» не стали затягивать серию до семи матчей. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциямиВо вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с АленичевымБывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России. Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Да, ломим! Российская дримтим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Урал» обречен на победу в Самаре?Финал Кубка России-2019 станет повторением решающего матча турнира двухлетней давности. И это хороший знак для екатеринбургского клуба. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. О счастье Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.