Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду Ранее стало известно, что нападающий попал на обложку ЛГБТ-журнала.

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к геям.

«Футбольные стадионе нельзя назвать гостеприимным местом для гомосексуалистов. Там часто поют гомофобные песни, что неприемлемо.

Многим людям требуется смелость, чтобы совершить каминг-аут. Ты должен быть настоящим другом, и пойти на многое, чтобы твой партнер по команде чувствовал себя нормально и мог рассказать о своей ориентации.

Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, то не все игроки сборной Франции его поддержат, но я буду.

Нужно постоянно повторять, что гомофобия – настоящее преступление. Футбол – великолепный вид спорта. Нельзя соглашаться с гомофобным имиджем игры», – рассказал француз в интервью ЛГБТ- журналу Têtu.