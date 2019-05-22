Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду - Советский спорт
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22 мая 2019 15:53ФутболГичунцев Артур

Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду

Ранее стало известно, что нападающий попал на обложку ЛГБТ-журнала.

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к геям.

«Футбольные стадионе нельзя назвать гостеприимным местом для гомосексуалистов. Там часто поют гомофобные песни, что неприемлемо.

Многим людям требуется смелость, чтобы совершить каминг-аут. Ты должен быть настоящим другом, и пойти на многое, чтобы твой партнер по команде чувствовал себя нормально и мог рассказать о своей ориентации.

Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, то не все игроки сборной Франции его поддержат, но я буду.

Нужно постоянно повторять, что гомофобия – настоящее преступление. Футбол – великолепный вид спорта. Нельзя соглашаться с гомофобным имиджем игры», – рассказал француз в интервью ЛГБТ- журналу Têtu.

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