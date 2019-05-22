Генич: «Локомотив» – фаворит, но в одном взятом матче может быть все что угодно

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался перед финалом Кубка России. Напомним, за трофей поспорят московский «Локомотив» и «Урал».
«Сложно давать прогноз на матч, где все решается в одной игре. Понятно, что «Локомотив» небольшой фаворит, но в одном взятом матче может быть все что угодно.
«Урал», имея опыт таких тренерских матчей, примерно представляет, как он должен вести свою игру против этого «Локомотива». Плюс у «Урала» положительная статистика против «Локо» в нынешнем сезоне – победа 2:1 в Москве и ничья 2:2 была совсем недавно.
Я думаю, что игра вряд ли получится такой же результативной, как в матче чемпионата. Скорее всего, здесь мы увидим очень тяжелую, тягучую игру с большим количеством единоборств», – цитирует Генича «Евро-Футбол.Ру».
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