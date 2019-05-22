Сергей Гуренко: Если «Урал» будет играть на встречных курсах – шансов маловато - Советский спорт
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22 мая 2019 16:21ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Гуренко: Если «Урал» будет играть на встречных курсах – шансов маловато

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от финала Кубка России.

- Финал – это не игра чемпионата. «Урал» в чемпионате обезопасил себя, поэтому больших задач в том матче не было. А вот сейчас на кону Лига Европы и для них финал более важен, чем матч 29-го тура.

Очень важно как проявит себя каждый игрок, а не кто-то один. У «Урала» есть только один шанс – очень организованно сыграть в обороне и качественно контратаковать. Если он будет играть на встречных курсах – шансов маловато, - цитирует Гуренко «Евро-футбол.ру».

Финальный матч Кубка России «Локомотив» - «Урал» начнется 22 мая в 18:30 по московскому времени в Самаре.

Железнодорожники выигрывали Кубок России семь раз. Уральцы впервые могут стать обладателями трофея.

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